Збірна України з дзюдо відкликала заявку на Гран-прі в Азії: відома причина

Бойкотувати турнір категорії Grand Prix у Душанбе вирішила Федерація дзюдо України. Національна команда попередньо подала заявку на участь у змаганнях у Таджикистані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Збірна України пропустить етап сезону в Душанбе. Вітчизняні дзюдоїсти вимушено взяли паузу після гран-прі в австрійському Лінці.

"Це пов'язано з тим, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зареєструвала для участі у турнірі представників Росії та Білорусі у статусі "Індивідуальних нейтральних атлетів". Наразі в заявці на турнір присутні 11 представників країн-агресорів – двоє білоруських і дев'ять російських дзюдоїстів", – ідеться в заяві.

Замість турнірних виступів українська команда продовжить навчально-тренувальний збір у словацькому Шаморіні. Там дзюдоїсти займатимуться до 11 червня, а потім переїдуть до хорватского Пореча. В обох локаціях українці готуватимуться до запланованих на липень Європейських ігор.

У червні Федерація дзюдо України заявиться на Кубок Європи серед юніорів у Празі та черговий етап дорослого сезону – Гран-прі в Астані (16-18 червня). Туди українські дзюдоїсти поїдуть за умови, що росіян і білорусів не допустять до змагань.