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Украинец завоевал "золото" на ЧМ по дзюдо среди кадетов

Фото: Украинец завоевал "золото" на ЧМ по дзюдо среди кадетов (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинский спортсмен Никита Юданов завоевал победу на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов, который сейчас проходит в хорватском Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

"Гимн Украины прозвучал сегодня на кадетском чемпионате мира по дзюдо в хорватском Загребе. На высшую ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 90 кг взошел Никита Юданов", - сообщили в комитете.

По данным НОК, на пути к финалу юный киевлянин, не позволив ни одному из соперников заработать хотя бы одну оценку, уверенно выиграл четыре схватки у представителей Греции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Узбекистана.

Решающая встреча за золото против итальянца Кристиано Минчинези стала повторением финала недавнего чемпионата Европы среди кадетов.

И, как и в Одивелаше, завершилась в пользу Юданова.

Заметим, что награда Юданова стала второй для сборной Украины в Загребе. Ранее серебряным призером в весе до 48 кг стала Маргарита Мирошниченко.

Напомним, весной сборная Украины по дзюдо отозвала заявку на Гран-при в Азии.

Мы также сообщали, что на Кубке мира по лыжной акробатике украинец получил "серебро".

Тем временем женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы.

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