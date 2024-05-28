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Українець став віце-чемпіоном Європи з кульової стрільби в олімпійський рік

Осієк, Вівторок 28 травня 2024 17:29
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Українець став віце-чемпіоном Європи з кульової стрільби в олімпійський рік Фото: Сергій Куліш поповнив колекцію нагород (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український спортсмен Сергій Куліш виборов срібну медаль чемпіонату Європи в кульовій стрільбі з малокаліберних видів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

31-річний українець здобув "срібло" в хорватському Осієку. Він вдруге в кар'єрі завоював медаль такого ґатунку на європейській першості.

Куліш пройшов кваліфікацію у фінал змагань у стрільбі з трьох положень з 50-ти метрів. Там він зумів продемонструвати другий результат. Так укрїанець повторив досягнення ЧЄ-2017 в Баку.

Куліш – один із претендентів на олімпійські нагороди в кульовій стрільбі цьогоріч. Український стрілець завоював "срібло" на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Там він фінішував другим у стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м).

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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