Украинец стал вице-чемпионом Европы по пулевой стрельбе в олимпийский год

31-летний украинец завоевал "серебро" в хорватском Осиеке. Он во второй раз в карьере завоевал медаль такого сорта на европейском первенстве.

Кулиш прошел квалификацию в финал соревнований по стрельбе из трех положений с 50-ти метров. Там он смог продемонстрировать второй результат. Так украинец повторил достижение ЧЕ-2017 в Баку.

Кулиш – один из претендентов на олимпийские награды в пулевой стрельбе в этом году. Украинский стрелок завоевал "серебро" на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Там он финишировал вторым в стрельбе из пневматической винтовки (10 м).

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.