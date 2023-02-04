ua ru
Сб, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українець Котовський вперше виграв "золото" Кубка світу з лижної акробатики: відео стрибка

Новость на русском →
Дір-Веллі, Субота 04 лютого 2023 11:50
Українець Котовський вперше виграв "золото" Кубка світу з лижної акробатики: відео стрибка Фото: Дмитро Котовський (у центрі) здобув першу перемогу України в сезоні (facebook.com/CGTNSportsScene)
Автор: Антон Федорців

Четвертий етап сезону 2022/23 в американському Дір-Веллі завершився для Дмитра Котовського першою в кар'єрі перемогою на рівні Кубка світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Фристайліст приніс першу в сезоні перемогу для України. 21-річний спортсмен тріумфував із надскладним стрибком.

У фіналі Котовський вирішив виконати "ураган" зі складністю 5,2 балів. Виконання українця було фактично ідеальним, тож від суддів він отримав оцінку 138,82 балів. Цей результат на понад 18 пунктів виявився кращим за цифри найближчого суперника.

Доповнили подіум два представники Китаю. Лі Тяньма фінішував із результатом 119,47 балів. Натомість його співвітчизник Чен Шуо набрав 110,16 пунктів. Четвертим став ще один українець – Володимир Кушнір (98,64 балів).

До перемоги в Дір-Веллі Котовський ішов послідовно. На другому етапі сезону він завоював бронзову медаль, на третьому – срібну нагороду, а на четвертому здобув дебютну перемогу. Наступний старт – 22 лютого на чемпіонаті світу в Грузії.

До слова, олімпійський чемпіон Абраменко вилетів до кінця сезону через операцію на коліні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна