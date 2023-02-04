Українець Котовський вперше виграв "золото" Кубка світу з лижної акробатики: відео стрибка

Четвертий етап сезону 2022/23 в американському Дір-Веллі завершився для Дмитра Котовського першою в кар'єрі перемогою на рівні Кубка світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Фристайліст приніс першу в сезоні перемогу для України. 21-річний спортсмен тріумфував із надскладним стрибком.

У фіналі Котовський вирішив виконати "ураган" зі складністю 5,2 балів. Виконання українця було фактично ідеальним, тож від суддів він отримав оцінку 138,82 балів. Цей результат на понад 18 пунктів виявився кращим за цифри найближчого суперника.

Доповнили подіум два представники Китаю. Лі Тяньма фінішував із результатом 119,47 балів. Натомість його співвітчизник Чен Шуо набрав 110,16 пунктів. Четвертим став ще один українець – Володимир Кушнір (98,64 балів).

До перемоги в Дір-Веллі Котовський ішов послідовно. На другому етапі сезону він завоював бронзову медаль, на третьому – срібну нагороду, а на четвертому здобув дебютну перемогу. Наступний старт – 22 лютого на чемпіонаті світу в Грузії.