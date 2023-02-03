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Олімпійський чемпіон Абраменко достроково завершив сезон: що трапилося

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П'ятниця 03 лютого 2023 09:29
Олімпійський чемпіон Абраменко достроково завершив сезон: що трапилося Фото: Олександр Абраменко завершив сезон 2022/23 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2022/23 збірна України з лижної акробатики проведе без свого лідера Олександра Абраменка. Він зазнав важкої травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Олімпійський чемпіон Пхьончхана та срібний призер Токіо оголосив про припинення виступів. Фристайліст встиг вийти лише на старт етапу Кубка світу в місті Рука (Фінляндія) у грудні.

Натомість етап у канадському Ле Реле 21-22 січня Абраменко пропустив. Причиною стала травма коліна. Під час поглибленого медобстеження лікарі виявили в спортсмена розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження кісток.

"Ми пішли, зробили МРТ, і нам дали діагноз, що там розрив хрестоподібної зв'язки коліна, розтягнення заднього хреста та ушкодження кісток. Тобто стандартний набір фристайліста. Це тільки операція, тільки так відновиш", – розповів Абраменко.

За словами українця, подібна травма в нього була перед Олімпіадою-2018 на іншому коліні. Звичний термін реабілітації після такого хірургічного втручання – 9 місяців, тож сезон 2022/23 фристайліст пропустить. Зокрема, Абраменко не виступить на трьох етапах Кубка світу та на чемпіонаті світу в Грузії.

"Потрібно зробити операцію і будемо дивитися, як піде відновлення. Можуть бути нюанси, тобто для життя звичайного все буде добре, але для нашого виду спорту може турбувати дуже сильно. Чи це кінець кар'єри – не скажу. Будемо дивитися, як все буде розвиватися. Може мені дуже захочеться ще, а може й не захочеться" – додав він.

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