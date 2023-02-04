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Украинец Котовский впервые выиграл "золото" Кубка мира по лыжной акробатике: видео прыжка

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Дир-Вэлли, Суббота 04 февраля 2023 11:50
Украинец Котовский впервые выиграл "золото" Кубка мира по лыжной акробатике: видео прыжка Фото: Дмитрий Котовский (в центре) одержал первую победу Украины в сезоне (facebook.com/CGTNSportsScene)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый этап сезона 2022/23 в американском Дир-Вэлли завершился для Дмитрия Котовского первой в карьере победой на уровне Кубка мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Фристайлист принес первую в сезоне победу для Украины. 21-летний спортсмен триумфовал со сверхсложным прыжком.

В финале Котовский решил исполнить "ураган" со сложностью 5,2 балла. Исполнение украинца было фактически идеальным, поэтому от судей он получил оценку 138,82 балла. Этот результат более чем на 18 пунктов оказался лучше цифр ближайшего соперника.

Дополнили подиум два представителя Китая. Ли Тяньма финишировал с результатом 119,47 балла. Его соотечественник Чен Шуо набрал 110,16 пунктов. Четвертым стал еще один украинец – Владимир Кушнир (98,64 балла).

К победе в Дир-Вэлли Котовский шел последовательно. На втором этапе сезона он завоевал бронзовую медаль, на третьем – серебряную награду, а на четвертом одержал дебютную победу. Следующий старт – 22 февраля на чемпионате мира в Грузии.

К слову, олимпийский чемпион Абраменко вылетел до конца сезона из-за операции на колене.

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