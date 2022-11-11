Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю: фото

"Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота - тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом - це інженерні загородження, які будують на Волині", - написав він.

За його словами, вже облаштовано близько 3 км кордону, але роботи ще тривають.

Окрім того, роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Фортифікаційні споруди зводяться і в регіонах, які межують з територією РФ.

"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу... Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - зазначає Тимошенко.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв намір збудувати стіну на кордоні України з Білоруссю та Росією ще у листопаді 2021 року.

Також зазначимо, що Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю довжиною 186 кілометрів.

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