ЗСУ зупинили механізований штурм росіян на Дніпропетровщині: які втрати ворога

Українські бійці відбили механізований російський штурм у Дніпропетровській області та уразили п’ять одиниць техніки та 35 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомляється, російські війська намагалися прорвати позиції 92 окремої штурмової бригади бронетехнікою з кількома десятками піхотинців. Проте екіпажі безпілотників вибухово зустріли противника. "Уражено дві вантажівки, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП та близько 35 окупантів. Штурм відбито", - розповіли в Сухопутних військах.