Україна зверталася до США щодо скасування заборони бити по РФ американською зброєю, - WSJ

За даними американського видання, Київ також просив Вашингтон допомогти визначити такі цілі для ураження за допомогою української зброї, про що розповіли американські чиновники.

У публікації зазначається, що цей запит надійшов "у зв'язку з тим, що Росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців у північно-східному районі Харківської області".

Інші офіційні особи США сказали журналістам WSJ, що запит України, який був зроблений минулого тижня, наразі розглядається.

"Вони дійсно просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в завданні удару по росіянах", - сказав генерал Військово-Повітряних сил США Сі Кей Браун.

На думку західних ЗМІ, якщо Вашингтон дасть згоду на такі зміни, це означатиме серйозні зміни у політиці адміністрації Байдена.

Питання щодо використання західної зброї та позиція Пентагону

Варто зазначити, що буквально вчора, 17 травня, заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила про те, що надана Києву Штатами зброя у рамках військової допомоги призначена для використання на суверенній території України.

Представниця Пентагону звернула увагу, що США не змінювали свою позицію щодо використання зброї, яку надають Україні.

Додамо, що раніше західні ЗМІ писали про те, що партнери України не надавали Києву дозволу використовувати надане озброєння для ударів по території РФ.

Між тим нещодавно міністр оборони Великої Британії Девід Кемерон у своїй заяві відзначив, що українська сторона має право завдати ударів по Росії наданим Лондоном озброєнням.

Також повідомлялося, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "табу" від США на використання власної зброї для ударів по території РФ серйозно перешкоджає зусиллям України в захисті від наступальних операцій окупантів, зокрема в Харківської області.