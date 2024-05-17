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"Призначена для поля бою". Пентагон відкинув можливість ударів по Росії зброєю США

Вашингтон, П'ятниця 17 травня 2024 08:47
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"Призначена для поля бою". Пентагон відкинув можливість ударів по Росії зброєю США Фото: представниця Пентагону Сабріна Сінгх (flickr_com)
Автор: Наталія Юрченко

Американська зброя, яку США надають у рамках військової допомоги, призначена для використання на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу.

Вона зазначила, що США не змінювали свою позицію щодо використання зброї, яку надають Україні. Як зазначила представниця Пентагону, озброєння повинне бути використане для повернення суверенної території України.

"Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла б повторити, що в кожній Контактній групі з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою", - сказала Сінгх.

За її словами, міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров обговорюють, як можна використати можливості. На думку США, американську зброю краще використовувати на території України.

Що цьому передувало

Західні ЗМІ зазначають, що партнери не дозволяють Україні використовувати надану зброю для ударів по території Росії.

Проте нещодавно глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що українці мають право завдати ударів по Росії озброєнням, яке надала Британія.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва прокоментував це питання. Він заявив, що США не заохочують Україну завдавати ударів поза межами своїх територій. Але він також наголосив, що Україна сама вирішує, як їй вести війну.

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