Заборона бити зброєю США по території РФ підриває захист України від ворожих наступів, - ISW

Заборона Сполучених Штатів використовувати власну зброю для ударів по території Росії, серйозно перешкоджає зусиллям України в захисті від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

16 травня речник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання ЗСУ американської зброї для нанесення ударів по цілях на території Росії. В адміністрації наголошують, що цю зброю можна використовувати виключно для звільнення окупованої території України.

За оцінками аналітиків ISW, обмеження США та інших країн Заходу, створили у прикордонних районах держави-агресора "острів", з якого російські літаки можуть завдавати планерних бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також де російські війська і техніка можуть вільно накопичуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.