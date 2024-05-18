Украина обращалась к США об отмене запрета бить по РФ американским оружием, - WSJ

По данным американского издания, Киев также просил Вашингтон помочь определить цели для поражения с помощью украинского оружия, о чем рассказали американские чиновники.

В публикации отмечается, что этот запрос поступил "в связи с тем, что Россия достигла наибольших территориальных достижений в Украине почти за 18 месяцев в северо-восточном районе Харьковской области".

Другие официальные лица США сказали журналистам WSJ, что запрос Украины, сделанный на прошлой неделе, рассматривается.

"Они действительно просили о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам", - сказал генерал Военно-Воздушных сил США Си Кэй Браун.

По мнению западных СМИ, если Вашингтон согласится на такие изменения, это будет означать серьезные изменения в политике администрации Байдена.

Вопросы использования западного оружия и позиция Пентагона

Стоит отметить, что буквально вчера, 17 мая, заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила о том, что предоставленное Киеву Штатами оружие в рамках военной помощи предназначено для использования на суверенной территории Украины.

Представительница Пентагона обратила внимание, что США не меняли свою позицию по использованию оружия, предоставляемого Украине.

Добавим, что ранее западные СМИ писали о том, что партнеры Украины не давали Киеву разрешения использовать предоставленное вооружение для ударов по территории РФ.

Между тем, недавно министр обороны Великобритании Дэвид Кэмерон в своем заявлении отметил, что украинская сторона имеет право нанести удары по России предоставленным Лондоном вооружением.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), "табу" от США на использование собственного оружия для ударов по территории РФ серьезно препятствует усилиям Украины в защите от наступательных операций оккупантов, в частности в Харьковской области.