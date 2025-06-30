Україна звернулася до США за додатковими системами Patriot, - Сибіга

Україна розраховує отримати додаткові системи ППО від партнерів. Йдеться про закупівлю Patriot, які можуть збивати балістичні ракети.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з німецьким колегою Йоганном Вадефулем пресконференції у Києві.

За словами Сибіги, армія РФ стала іншою у порівнянні з 2022 роком: вона накопичила бойовий досвід, застосовує нові технології та активно розвиває оборонну промисловість.

"Російська армія - це вже не армія 2022 року. Вони також здобувають бойовий досвід, вони також застосовують новітні технології, випробувані на полі бою, і вони також авансують в розвиток свого оборонного сектору і оборонних промисловостей. І це загроза. Це загроза не лише для України. Це загроза для трансатлантичної безпеки", - наголосив міністр.

Він зауважив, що РФ цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, щоб залякати населення та посіяти паніку. І саме тому, наголосив глава МЗС, Україна зараз критично потребує посилення протиповітряної оборони.

"Щоб цьому запобігти, безумовно ключове - це системи ППО. Ми вдячні нашим німецьким друзям за ту безпрецедентну допомогу у посиленні нашого повітряного щита. І ми далі розраховуємо і дуже сподіваємося, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів, - зазначив Сибіга.

Він також повідомив, що Україна звернулась до США з проханням надати додаткові комплекси ППО, зокрема "Patriot".

"Президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО. Саме "Patriot", які можуть збивати балістичні ракети", - сказав глава МЗС.

Окремо Сибіга підкреслив, що Україна прагне розвивати власне виробництво систем протиповітряної оборони - і в цьому напрямку також розраховує на допомогу партнерів, зокрема Німеччини.

"Інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів, - це нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і в розбудові нашого повітряного щита. І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідна безумовно", - підсумував він.