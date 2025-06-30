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Украина обратилась к США за дополнительными системами Patriot, - Сибига

Понедельник 30 июня 2025 14:47
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Украина обратилась к США за дополнительными системами Patriot, - Сибига Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ірина Глухова

Украина рассчитывает получить дополнительные системы ПВО от партнеров. Речь идет о закупке Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с немецким коллегой Иоганном Вадефулем пресс-конференции в Киеве.

По словам Сибиги, армия РФ стала другой по сравнению с 2022 годом: она накопила боевой опыт, применяет новые технологии и активно развивает оборонную промышленность.

"Российская армия - это уже не армия 2022 года. Они также приобретают боевой опыт, они также применяют новейшие технологии, испытанные на поле боя, и они также авансируют в развитие своего оборонного сектора и оборонных промышленностей. И это угроза. Это угроза не только для Украины. Это угроза для трансатлантической безопасности", - подчеркнул министр.

Он отметил, что РФ целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы запугать население и посеять панику. И именно поэтому, подчеркнул глава МИД, Украина сейчас критически нуждается в усилении противовоздушной обороны.

"Чтобы это предотвратить, безусловно ключевое - это системы ПВО. Мы благодарны нашим немецким друзьям за ту беспрецедентную помощь в усилении нашего воздушного щита. И мы дальше рассчитываем и очень надеемся, что мы получим дополнительные системы от наших партнеров, - отметил Сибига.

Он также сообщил, что Украина обратилась к США с просьбой предоставить дополнительные комплексы ПВО, в частности "Patriot".

"Президент Зеленский лично обратился к президенту Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО. Именно "Patriot", которые могут сбивать баллистические ракеты", - сказал глава МИД.

Отдельно Сибига подчеркнул, что Украина стремится развивать собственное производство систем противовоздушной обороны - и в этом направлении также рассчитывает на помощь партнеров, в частности Германии.

"Другое направление, где мы нуждаемся в помощи партнеров, - это наращивание наших возможностей в изготовлении своих систем ПВО и в развитии нашего воздушного щита. И также это сотрудничество с нашими немецкими друзьями будет взаимовыгодным безусловно", - подытожил он.

Усиление ПВО в Украине

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал противовоздушную оборону одним из стратегических приоритетов Украины и добавил, что только в июне враг совершил более 3500 запусков ракет и БПЛА.

Между тем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ в ближайшее время получат новые средства противовоздушной обороны, которые помогут отражать вражеские атаки дронов и ракет.

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