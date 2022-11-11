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Україна звернеться за допомогою до партнерів для оплати роботи Starlink, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна має намір звернутися до іноземних партнерів за допомогою у фінансуванні супутникової системи зв'язку Starlink, якщо SpaceX почне вимагати оплату за її використання.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він підкреслив, що зараз компанія надає ряд супутників власним коштом, а за Київ, що залишилися, платить самостійно, передає агентство.

"Ми намагатимемося знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти, у тому числі фінансово", - сказав Резніков.

Водночас Резніков заявив, що Україна отримала від Ілона Маска обіцянку, що він продовжуватиме обслуговування Starlink.

Нагадаємо, SpaceX попросила Пентагон фінансувати послуги Starlink в Україні. Компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу".

Потім компанія SpaceX продовжить безплатно постачати Україну супутниковому зв'язку Starlink.

Також повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, який використовується для постачання зброї та обладнання.

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SpaceXОлексій Резніков