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Украина обратится за помощью к партнерам для оплаты работы Starlink, - Резников

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина намерена обратиться к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в случае, если SpaceX начнет требовать оплату за ее использование.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что в настоящее время компания предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся Киев платит самостоятельно, передает агентство.

"Мы будем пытаться найти средства. У нас есть партнеры в разных странах. Мы будем просить их помочь, в том числе финансово", - сказал Резников.

В то же время Резников заявил, что Украина получила от Илона Маска обещание, что он будет продолжать обслуживание Starlink.

Напомним, SpaceX попросила Пентагон финансировать услуги Starlink в Украине. Компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Затем компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.

Также сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, используемого для снабжения оружием и оборудованием.

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SpaceXАлексей Резников