Україна знову під масштабною атакою дронів "Шахед": де ризик ударів

Російські військові масштабно атакують повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 23:12 ворожі БпЛА рухалися:
За останніми даними військових, станом на 23:50, ворожі дрони рухалися:
Станом на 00:32 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
За тиждень, що минає, Сили оборони збили понад 400 ворожих безпілотників і ракет.
Минулої ночі на 12 січня російські терористи запустили по Україні 94 БпЛА. Станом на ранок, сили ППО знищили 60 дронів, з них близько половини були локаційно втрачені.
Крім того, ввечері у неділю загарбники вдарили дроном по Запоріжжю. Постраждала місцева жителька.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.