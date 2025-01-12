Україна знову під масштабною атакою дронів "Шахед": де ризик ударів

Обстріли України з боку РФ

За тиждень, що минає, Сили оборони збили понад 400 ворожих безпілотників і ракет.

Минулої ночі на 12 січня російські терористи запустили по Україні 94 БпЛА. Станом на ранок, сили ППО знищили 60 дронів, з них близько половини були локаційно втрачені.

Крім того, ввечері у неділю загарбники вдарили дроном по Запоріжжю. Постраждала місцева жителька.

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