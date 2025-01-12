Росіяни ударили по Запоріжжю безпілотником, є постраждала

Російський безпілотник атакував Запоріжжя ввечері 12 січня. В результаті удару постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

Сьогодні ввечері Федоров повідомив, що є загроза ударних безпілотників по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

А вже за пів години в місті пролунали вибухи.

За даними глава Запорізької ОВА, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя.

"Попередньо, одна людина постраждала", - розповів він.