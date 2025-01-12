Росіяни ударили по Запоріжжю безпілотником, є постраждала
Російський безпілотник атакував Запоріжжя ввечері 12 січня. В результаті удару постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Сьогодні ввечері Федоров повідомив, що є загроза ударних безпілотників по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
А вже за пів години в місті пролунали вибухи.
За даними глава Запорізької ОВА, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя.
"Попередньо, одна людина постраждала", - розповів він.
Нагадаємо, що запорізька область зазнала ворожих повітряних ударів напередодні ввечері, 31 грудня 2024 року.
Через російську атаку в одному з населених пунктів постраждали цивільні об'єкти, сталися пожежі в будинках. Тоді ж працівники ДСНС врятували жінку.
Детальніше по ворожий обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, що Запоріжжя, як і інші населені пункти України, що знаходяться недалеко від лінії фронту, часто зазнає російських ударів.
Окупанти для обстрілів зазвичай застосовують керовані авіабомби, ракети різних типів та безпілотники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.