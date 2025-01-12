Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО
Російські війська запустили по Україні 94 дронів в ніч на 12 січня. ППО збила дві тритини з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 12 січня 2025 року (із 18.00 11 січня) противник атакував 94 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ", - йдеться у повідомленні.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.
ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.
Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Наслідки атаки РФ по Україні
В Україні оголосили тривогу через загрозу дронів після 23:00 суботи, 11 січня. Пізніше тривогу в Україні оголошували і через загрозу балістики.
Зокрема, у Київській області гриміли вибухи. Там ППО працювала по російських безпілотниках.
Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
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