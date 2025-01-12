Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО

Російські війська запустили по Україні 94 дронів в ніч на 12 січня. ППО збила дві тритини з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

"У ніч на 12 січня 2025 року (із 18.00 11 січня) противник атакував 94 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

В Україні оголосили тривогу через загрозу дронів після 23:00 суботи, 11 січня. Пізніше тривогу в Україні оголошували і через загрозу балістики.

Зокрема, у Київській області гриміли вибухи. Там ППО працювала по російських безпілотниках.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

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