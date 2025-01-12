За тиждень сили ППО збили понад 400 засобів повітряного нападу РФ, - Повітряні сили ЗСУ

За цей тиждень сили протиповітряної оборони України збили сотні БпЛА різного типу, а також ракети. Крім того, наші військові знищують ворога і ворожі цілі не лише у небі, але й на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Відтак, протягом тижня, з 6 по 12 січня, силами ППО України було вбито більше 400 засобів повітряного нападу противника, а саме:

4 ракети різних типів;

299 ударних БпЛА типу Shahed;

67 розвідувальних БпЛА;

30 БпЛА інших типів.

Водночас ж й інші досягнення. За цей період тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила 40 літаковильотів на винищувальне прикриття, бойове застосування та авіаційну підтримку наземних підрозділів.

Зокрема, українські пілоти знищили 43 повітряні цілі, завдали десятки авіаударів по противнику, використовуючи бомби та ракети різних типів.

"Уражено пункти управління, скупчення техніки та живої сили, польові склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 95 уражень FPV-дронами та 50 успішних скидів з БпЛА.

"Ліквідовано 75 чоловік живої сили противника, 2 бойові машини піхоти, 4 одиниці автомобільної техніки, виконано 24 вогневі завдання", - резюмували у ПС.