Украина снова под масштабной атакой дронов "Шахед": где риск ударов

Российские военные масштабно атакуют воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 23:12 вражеские БпЛА двигались:
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:50, вражеские дронеы двигались:
По состоянию на 00:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
В течение недели Силы обороны сбили более 400 вражеских беспилотников и ракет.
В ночь на 12 января российские террористы запустили по Украине 94 БпЛА. По состоянию на утро,силы ПВО уничтожили 60 дронов, из них около половины были локально потеряны.
Кроме того, вечером в воскресенье захватчики ударили дроном по Запорожью. Пострадала местная жительница.
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