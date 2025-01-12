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Украина снова под масштабной атакой дронов "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне вновь массированно атакуют нашу страну ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные масштабно атакуют воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 23:12 вражеские БпЛА двигались:

  • на западе Сумской области курсом на юг;
  • в Черниговской области на юго-запад;
  • в Киевской области в юго-западном направлении;
  • на севере Киевской области курсом на запад;
  • на востоке Киевской области курсом на запад;
  • в Житомирской области в направлении Ровенской области;
  • в Полтавской области группой западным курсом;
  • на востоке Полтавской области в северном направлении;
  • в Харьковской области в северо-восточном направлении;
  • на востоке Кировоградской области в южном направлении.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:50, вражеские дронеы двигались:

  • на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на севере Киевской области курсом на юг;
  • в Киевской области в юго-западном направлении;
  • в Житомирской области курсом на Хмельницкую область;
  • на севере Сумской области курсом на Полтавскую область;
  • в Полтавской области в направлении Киевской области;
  • в Харьковской области курсом на запад;
  • в Кировоградской области в направлении Николаевской области.

По состоянию на 00:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстрелы Украины со стороны РФ

В течение недели Силы обороны сбили более 400 вражеских беспилотников и ракет.

В ночь на 12 января российские террористы запустили по Украине 94 БпЛА. По состоянию на утро,силы ПВО уничтожили 60 дронов, из них около половины были локально потеряны.

Кроме того, вечером в воскресенье захватчики ударили дроном по Запорожью. Пострадала местная жительница.

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