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Україна знову під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Фото: армія РФ знову атакує Україну ударними безпілотниками (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор знову запустив у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ворожі БпЛА почали заходити у повітряний простір країни о 21:30 через Сумську область у напрямку Полтавської області.

Близько 22:00 загарбники випустили ще одну групу дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

Станом на зараз безпілотники рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Декілька груп дронів рухаються в Одеській області - є загроза для Білгород-Дністровського району та міст Чорноморськ і Одеса.

О 22:43 військові повідомили про рух ударного БпЛА в Херсонській області курсом на Миколаївську область.

О 22:55 Повітряні сили повідомили про рух дронів із Чернігівської курсом на Київську область.

До того ж, декілька груп безпілотників летять через Сумську область на Чернігівську і Полтавську області.

Також група БпЛА в Одеській області, рухається курсом на Вінницьку область.

І декілька груп дронів у Херсонській області курсом на Миколаївську область.

Оновлено 23:12

Група безпілотників на півночі Київської області, летить курсом на захід.

Декілька груп БпЛА через Сумську на Чернігівську і Полтавську області.

Також дрони рухаються з Одеської на Вінницьку область.

Декілька груп БпЛА в Херсонській на Миколаївську область у північно-західному напрямку.

Оновлено 23:31

Група безпілотників на півночі Житомирської області, рухаються курсом на захід.

БпЛА курсом на Чернігів, декілька одиниць у південно-західному напрямку.

Декілька груп "Шахедів" через Сумську на Чернігівську і Полтавську області.

Кілька груп безпілотників на півночі Полтавської області у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на півдні Вінницької області у північно-західному напрямку.

Декілька груп безпілотників у Херсонській та Миколаївській областях, рухаються в північно-західному напрямку.

Група "Шахедів" на півночі Київської області курсом на Житомирську область.

Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так:

Обстріли України

Ввечері у неділю, 20 жовтня, російські терористи вдарили керованими авіабомбами по Харкову.

Внаслідок атаки місто частково знеструмлене, пошкоджено житлові будинки, супермаркет й автозаправку. Є постраждалі серед цивільних.

Крім того, росіяни атакували ракетами Одесу. Після низки вибухів у місті спалахнула пожежа.

Додамо, що російський агресор використовує дрони "Шахед" не лише для ударів, а і для розвідки.

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