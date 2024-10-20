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Влучання біля будинку та супермаркету. Стали відомі наслідки обстрілу Харкова

Україна, Неділя 20 жовтня 2024 22:47
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Влучання біля будинку та супермаркету. Стали відомі наслідки обстрілу Харкова Фото: росіяни атакували Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни атакували Харків надвечір 20 жовтня. Ворожі удари були націлені на житлові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голову Ігоря Терехова та главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих", - повідомив Терехов.

Ще один удар, за словами мера, прийшовся по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження.

Водночас Синєгубов зауважив, що є загорання будинку, а також пошкоджена станція техобслуговування.

"На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих, один чоловік - госпіталізований. Також є пошкодження автозаправної станції", - повідомив він.

Оновлено о 22:56.

Станом на зараз Терехов підтвердив, що пошкодження зафіксовано у 2 районах міста:

  • Київський район - пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач.
  • Основʼянський район - є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що сьогодні надвечір російські окупанти завдали удару по місту. Спочатку було відомо про двох поранених, але наразі їх кількість зросла.

Детальніше про ворожу атаку на Харків, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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