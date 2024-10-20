Росіяни ударили КАБами по Харкову, у місті перебої з електрикою

В Харкові пролунали вибухи сьогодні, 20 жовтня. Надвечір місто опинилось під атакою ворожих КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голову Ігоря Терехова.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні!", - повідомив Терехов.

Водночас мер Харкова зауважив, що в місті після російської атаки спостерігаються перебої з електрикою.

"Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - пояснив він.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові.

"Огляд триває. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - заявив він.

Оновлено о 22:24.

За попередніми даними від Синєгубова у Харкові від російської атаки постраждали двоє людей.