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Росіяни ударили КАБами по Харкову, у місті перебої з електрикою

Харків, Неділя 20 жовтня 2024 22:14
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Росіяни ударили КАБами по Харкову, у місті перебої з електрикою Фото: в Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові пролунали вибухи сьогодні, 20 жовтня. Надвечір місто опинилось під атакою ворожих КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голову Ігоря Терехова.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні!", - повідомив Терехов.

Водночас мер Харкова зауважив, що в місті після російської атаки спостерігаються перебої з електрикою.

"Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - пояснив він.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові.

"Огляд триває. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - заявив він.

Оновлено о 22:24.

За попередніми даними від Синєгубова у Харкові від російської атаки постраждали двоє людей.

Обстріли України 20 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні зранку військові РФ вдарили по енергооб'єкту в Сумській області.

А в ніч на 20 жовтня ракетного обстрілу зазнав Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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