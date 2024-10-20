Росіяни ударили КАБами по Харкову, у місті перебої з електрикою
В Харкові пролунали вибухи сьогодні, 20 жовтня. Надвечір місто опинилось під атакою ворожих КАБів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голову Ігоря Терехова.
"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні!", - повідомив Терехов.
Водночас мер Харкова зауважив, що в місті після російської атаки спостерігаються перебої з електрикою.
"Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - пояснив він.
Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові.
"Огляд триває. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - заявив він.
Оновлено о 22:24.
За попередніми даними від Синєгубова у Харкові від російської атаки постраждали двоє людей.
Обстріли України 20 жовтня
Нагадаємо, що сьогодні зранку військові РФ вдарили по енергооб'єкту в Сумській області.
А в ніч на 20 жовтня ракетного обстрілу зазнав Кривий Ріг Дніпропетровської області.
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