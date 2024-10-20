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Росіяни використовують "Шахеди" для розвідки, - ЦПД

Неділя 20 жовтня 2024 20:01
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Росіяни використовують "Шахеди" для розвідки, - ЦПД Фото: іранський дрон "Шахед" у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російськи окупанти фактично щодня атакують Україну БпЛА типу "Шахед". Проте ворог використовує ці дрони і для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленко.

Зокрема, він поділився фото, яке росіяни опублікували з камери "Шахеда". За словами Коваленко, значна кількість дронів росіян для розвідки не мають бойової частини.

"Росіяни опублікували кадри з камери "Шахеда". Як я і говорив раніше, РФ використовує "Шахеди" зараз також в якості розвідників, окрім цього значна кількість з них летить без бойової частини і керується дистанційно (контрабандні Старлінки, в тому числі)", - написав він.

Росіяни використовують &quot;Шахеди&quot; для розвідки, - ЦПД

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські війська атакували Україну балістикою і 49 дронами. Силам ППО станом на 10:00 вдалося збити 31 БпЛА у Вінницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, ще 13 дронів росіян було локаційно втрачено. Інформацію щодо решти на той момент продовжували уточнювати.

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