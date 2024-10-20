Україна знову під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів
Російський агресор знову запустив у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ворожі БпЛА почали заходити у повітряний простір країни о 21:30 через Сумську область у напрямку Полтавської області.
Близько 22:00 загарбники випустили ще одну групу дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.
Станом на зараз безпілотники рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
Декілька груп дронів рухаються в Одеській області - є загроза для Білгород-Дністровського району та міст Чорноморськ і Одеса.
О 22:43 військові повідомили про рух ударного БпЛА в Херсонській області курсом на Миколаївську область.
О 22:55 Повітряні сили повідомили про рух дронів із Чернігівської курсом на Київську область.
До того ж, декілька груп безпілотників летять через Сумську область на Чернігівську і Полтавську області.
Також група БпЛА в Одеській області, рухається курсом на Вінницьку область.
І декілька груп дронів у Херсонській області курсом на Миколаївську область.
Оновлено 23:12
Група безпілотників на півночі Київської області, летить курсом на захід.
Декілька груп БпЛА через Сумську на Чернігівську і Полтавську області.
Також дрони рухаються з Одеської на Вінницьку область.
Декілька груп БпЛА в Херсонській на Миколаївську область у північно-західному напрямку.
Оновлено 23:31
Група безпілотників на півночі Житомирської області, рухаються курсом на захід.
БпЛА курсом на Чернігів, декілька одиниць у південно-західному напрямку.
Декілька груп "Шахедів" через Сумську на Чернігівську і Полтавську області.
Кілька груп безпілотників на півночі Полтавської області у південно-західному напрямку.
Група БпЛА на півдні Вінницької області у північно-західному напрямку.
Декілька груп безпілотників у Херсонській та Миколаївській областях, рухаються в північно-західному напрямку.
Група "Шахедів" на півночі Київської області курсом на Житомирську область.
Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так:
Обстріли України
Ввечері у неділю, 20 жовтня, російські терористи вдарили керованими авіабомбами по Харкову.
Внаслідок атаки місто частково знеструмлене, пошкоджено житлові будинки, супермаркет й автозаправку. Є постраждалі серед цивільних.
Крім того, росіяни атакували ракетами Одесу. Після низки вибухів у місті спалахнула пожежа.
Додамо, що російський агресор використовує дрони "Шахед" не лише для ударів, а і для розвідки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.