Украина снова под атакой российских "Шахедов": где угроза ударов
Российский агрессор снова запустил в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые вражеские БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны в 21:30 через Сумскую область в направлении Полтавской области.
Около 22:00 захватчики выпустили еще одну группу дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
По состоянию на сейчас беспилотники движутся через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей.
Несколько групп дронов движутся в Одесской области - есть угроза для Белгород-Днестровского района и городов Черноморск и Одесса.
В 22:43 военные сообщили о движении ударного БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевскую область.
В 22:55 Воздушные силы сообщили о движении дронов из Черниговской, курсом на Киевскую область.
К тому же, несколько групп беспилотников летят через Сумскую область на Черниговскую и Полтавскую области.
Также группа БпЛА в Одесской области, движется курсом на Винницкую область.
И несколько групп дронов в Херсонской области курсом на Николаевскую область.
Обновлено 23:12
Группа беспилотников на севере Киевской области, летит курсом на запад.
Несколько групп БпЛА через Сумскую на Черниговскую и Полтавскую области.
Также дроны движутся из Одесской на Винницкую область.
Несколько групп БпЛА в Херсонской на Николаевскую область в северо-западном направлении.
Обновлено 23:31
Группа беспилотников на севере Житомирской области, движутся курсом на запад.
БпЛА курсом на Чернигов, несколько единиц в юго-западном направлении.
Несколько групп "Шахедов" через Сумскую на Черниговскую и Полтавскую области.
Несколько групп беспилотников на севере Полтавской области в юго-западном направлении.
Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
Несколько групп беспилотников в Херсонской и Николаевской областях, движутся в северо-западном направлении.
Группа "Шахедов" на севере Киевской области курсом на Житомирскую область.
Обновлено 23:55
Беспилотники движутся из Черниговской области в направлении Бориспольского района Киевской области.
Также несколько групп "Шахедов" на севере Житомирской области курсом на Ровенскую область.
Несколько групп БпЛА в Черниговской области, движутся в юго-западном направлении.
Несколько групп дронов через Сумскую область на Черниговскую и Полтавскую области.
Также несколько групп беспилотников в Полтавской области курсом на Черкасскую область.
Группа БпЛА на юге Винницкой области курсом на Хмельницкую область.
Несколько групп "Шахедов" в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Обстрелы Украины
Вечером в воскресенье, 20 октября, российские террористы ударили управляемыми авиабомбами по Харькову.
В результате атаки город частично обесточен, повреждены жилые дома, супермаркет и автозаправка. Есть пострадавшие среди гражданских.
Кроме того, россияне атаковали ракетами Одессу. После ряда взрывов в городе вспыхнул пожар.
Добавим, что российский агрессор использует дроны "Шахед" не только для ударов, но и для разведки.
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