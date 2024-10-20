Украина снова под атакой российских "Шахедов": где угроза ударов

Российский агрессор снова запустил в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые вражеские БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны в 21:30 через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Около 22:00 захватчики выпустили еще одну группу дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По состоянию на сейчас беспилотники движутся через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Несколько групп дронов движутся в Одесской области - есть угроза для Белгород-Днестровского района и городов Черноморск и Одесса.

В 22:43 военные сообщили о движении ударного БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевскую область.

В 22:55 Воздушные силы сообщили о движении дронов из Черниговской, курсом на Киевскую область.

К тому же, несколько групп беспилотников летят через Сумскую область на Черниговскую и Полтавскую области.

Также группа БпЛА в Одесской области, движется курсом на Винницкую область.

И несколько групп дронов в Херсонской области курсом на Николаевскую область.

Обновлено 23:12

Группа беспилотников на севере Киевской области, летит курсом на запад.

Несколько групп БпЛА через Сумскую на Черниговскую и Полтавскую области.

Также дроны движутся из Одесской на Винницкую область.

Несколько групп БпЛА в Херсонской на Николаевскую область в северо-западном направлении.

Обновлено 23:31

Группа беспилотников на севере Житомирской области, движутся курсом на запад.

БпЛА курсом на Чернигов, несколько единиц в юго-западном направлении.

Несколько групп "Шахедов" через Сумскую на Черниговскую и Полтавскую области.

Несколько групп беспилотников на севере Полтавской области в юго-западном направлении.

Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.

Несколько групп беспилотников в Херсонской и Николаевской областях, движутся в северо-западном направлении.

Группа "Шахедов" на севере Киевской области курсом на Житомирскую область.

Обновлено 23:55

Беспилотники движутся из Черниговской области в направлении Бориспольского района Киевской области.

Также несколько групп "Шахедов" на севере Житомирской области курсом на Ровенскую область.

Несколько групп БпЛА в Черниговской области, движутся в юго-западном направлении.

Несколько групп дронов через Сумскую область на Черниговскую и Полтавскую области.

Также несколько групп беспилотников в Полтавской области курсом на Черкасскую область.

Группа БпЛА на юге Винницкой области курсом на Хмельницкую область.

Несколько групп "Шахедов" в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: