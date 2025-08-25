Україна знову чемпіон! Збірна з парафутболу всьоме виграла Євро
Збірна України з парафутболу виграла на чемпіонаті Європи-2025, що проходив в Англії. Ця перемога стала сьомим тріумфом України на континентальній першості.
Шлях до фіналу
Чемпіонат Європи серед футболістів з наслідками дитячого церебрального паралічу відбувався у місті Лафборо з 15 по 23 серпня. У ньому взяли участь вісім команд, розподілених на дві групи.
Збірна України виступала у групі A разом з Англією, Іспанією та Північною Ірландією. Після нічиєї 0:0 з Іспанією в першому турі, українці здобули дві впевнені перемоги: над Англією (1:0) та Північною Ірландією (8:2).
Це дозволило їм вийти до півфіналу з першого місця.
У півфіналі "синьо-жовті" зустрілися зі збірною Німеччини та перемогли з рахунком 4:2, забезпечивши собі місце у вирішальному матчі.
У фіналі "синьо-жовті" обіграли господарів турніру, збірну Англії, з рахунком 3:1.
Фінальна битва та історичний тріумф
У фіналі українська збірна зійшлася з командою Англії. Україна відкрила рахунок на 12-й хвилині завдяки голу Віталія Романчука, але за п'ять хвилин Гаррі Бейкер зрівняв рахунок.
У другому таймі українці повернули собі перевагу. На 42-й хвилині Іван Доненко знову вивів команду вперед. Крапку в матчі поставив Антон Балакай, який на 57-й хвилині встановив остаточний рахунок - 3:1.
Ця перемога принесла Україні сьоме "золото" на чемпіонатах Європи з парафутболу. Раніше збірна тріумфувала у 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 та 2023 роках.
