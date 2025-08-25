ua en ru
Україна знову чемпіон! Збірна з парафутболу всьоме виграла Євро

Понеділок 25 серпня 2025 20:32
Україна знову чемпіон! Збірна з парафутболу всьоме виграла Євро Збірна Україна з парафутболу (фото: paralympic.org.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з парафутболу виграла на чемпіонаті Європи-2025, що проходив в Англії. Ця перемога стала сьомим тріумфом України на континентальній першості.

Про результати турніру повідомляє РБК-Україна.

Шлях до фіналу

Чемпіонат Європи серед футболістів з наслідками дитячого церебрального паралічу відбувався у місті Лафборо з 15 по 23 серпня. У ньому взяли участь вісім команд, розподілених на дві групи.

Збірна України виступала у групі A разом з Англією, Іспанією та Північною Ірландією. Після нічиєї 0:0 з Іспанією в першому турі, українці здобули дві впевнені перемоги: над Англією (1:0) та Північною Ірландією (8:2).

Це дозволило їм вийти до півфіналу з першого місця.

У півфіналі "синьо-жовті" зустрілися зі збірною Німеччини та перемогли з рахунком 4:2, забезпечивши собі місце у вирішальному матчі.

У фіналі "синьо-жовті" обіграли господарів турніру, збірну Англії, з рахунком 3:1.

Фінальна битва та історичний тріумф

У фіналі українська збірна зійшлася з командою Англії. Україна відкрила рахунок на 12-й хвилині завдяки голу Віталія Романчука, але за п'ять хвилин Гаррі Бейкер зрівняв рахунок.

У другому таймі українці повернули собі перевагу. На 42-й хвилині Іван Доненко знову вивів команду вперед. Крапку в матчі поставив Антон Балакай, який на 57-й хвилині встановив остаточний рахунок - 3:1.

Ця перемога принесла Україні сьоме "золото" на чемпіонатах Європи з парафутболу. Раніше збірна тріумфувала у 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 та 2023 роках.

Раніше повідомили на якому місті Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після провального тижня в єврокубках.

Також читайте, чому Україна несподівано змінила місце матчу відбору ЧС-2026.

