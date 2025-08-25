Украина снова чемпион! Сборная по парафутболу в седьмой раз выиграла Евро

Сборная Украины по парафутболу выиграла на чемпионате Европы-2025, проходившем в Англии. Эта победа стала седьмым триумфом Украины на континентальном первенстве.

Путь к финалу

Чемпионат Европы среди футболистов с последствиями детского церебрального паралича проходил в городе Лафборо с 15 по 23 августа. В нем приняли участие восемь команд, распределенных на две группы.

Сборная Украины выступала в группе A вместе с Англией, Испанией и Северной Ирландией. После ничьей 0:0 с Испанией в первом туре, украинцы одержали две уверенные победы: над Англией (1:0) и Северной Ирландией (8:2).

Это позволило им выйти в полуфинал с первого места.

В полуфинале "сине-желтые" встретились со сборной Германии и победили со счетом 4:2, обеспечив себе место в решающем матче.

В финале "сине-желтые" обыграли хозяев турнира, сборную Англии, со счетом 3:1.

Финальная битва и исторический триумф

В финале украинская сборная сошлась с командой Англии. Украина открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Виталия Романчука, но через пять минут Гарри Бейкер сравнял счет.

Во втором тайме украинцы вернули себе преимущество. На 42-й минуте Иван Доненко снова вывел команду вперед. Точку в матче поставил Антон Балакай, который на 57-й минуте установил окончательный счет - 3:1.

Эта победа принесла Украине седьмое "золото" на чемпионатах Европы по парафутболу. Ранее сборная триумфовала в 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2023 годах.