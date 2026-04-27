Україна знайшла критичну вразливість російської ППО, - ISW

Українські сили знайшли слабке місце в російській протиповітряній обороні і продовжують його використовувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітиків ISW.
Під час удару по Севастополю постраждали кілька російських військових кораблів і берегова інфраструктура. Ярославський нафтопереробний завод - один із ключових об'єктів паливної системи Росії.
За даними ISW, лише за останні два тижні Україна завдала щонайменше 10 ударів по нафтогазовій інфраструктурі по всій території Росії. Це підтверджують геолокаційні докази.
Аналітики називають кілька причин, які роблять такі атаки можливими:
Саме перевантаженість ворожої протиповітряної оборони дає Україні змогу діставати цілі, які раніше були практично недосяжними.
Втрати Росія зазнає не лише на власній території. Удари також фіксуються на окупованих Україною землях - зокрема в Криму.
З березня 2026 року інтенсивність таких атак помітно зросла. Україна не лише збільшує їх кількість, а й б'є далі й точніше.
Нагадаємо, напередодні, 26 квітня, СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Бійці підрозділу "Альфа" атакували військово-морську базу в Севастополі та аеродром "Бельбек".
Уражено три бойові кораблі, винищувач МіГ-31 та низку об'єктів протиповітряної оборони.
Як повідомляло РБК-Україна, 23 квітня було завдано удару по нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки займалися три резервуари з нафтою, площа пожежі сягнула 20 тисяч квадратних метрів.