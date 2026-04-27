Україна знайшла критичну вразливість російської ППО, - ISW

Під час удару по Севастополю постраждали кілька російських військових кораблів і берегова інфраструктура. Ярославський нафтопереробний завод - один із ключових об'єктів паливної системи Росії.

За даними ISW, лише за останні два тижні Україна завдала щонайменше 10 ударів по нафтогазовій інфраструктурі по всій території Росії. Це підтверджують геолокаційні докази.

Чому удари стають дедалі точнішими

Аналітики називають кілька причин, які роблять такі атаки можливими:

російська система ППО перевантажена і не встигає реагувати на всі загрози;

Україна нарощує виробництво власних безпілотників;

дальність і кількість ударів з березня 2026 року постійно зростають.

Саме перевантаженість ворожої протиповітряної оборони дає Україні змогу діставати цілі, які раніше були практично недосяжними.

Втрати Росія зазнає не лише на власній території. Удари також фіксуються на окупованих Україною землях - зокрема в Криму.

З березня 2026 року інтенсивність таких атак помітно зросла. Україна не лише збільшує їх кількість, а й б'є далі й точніше.