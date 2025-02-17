Україна не знала про переговори в Саудівській Аравії і не буде їх визнавати, - Зеленський

За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

"Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон - у час війни говорити з агресором", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що українська делегація здійснить "офіційний візит" до Саудівської Аравії, і що такий статус не отримується за добу.

"Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії - ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", - сказав Зеленський.

Переговори у Саудівській Аравії

На вихідних стало відомо, що у Саудівській Аравії відбудеться зустріч між високопоставленими чиновниками Сполучених Штатів Америки (США) та Росії.

Детальніше про те, що відомо про переговори в Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Згодом стало відомо, що українська урядова делегація також прибула з візитом на Саудівської Аравії.