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Україна значно підвищила ефективність систем ППО, - Рєзніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю The Guardian.

Він навів у приклад попередній обстріл 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією.

За словами Резнікова, Україна використала комбінацію систем ППО, подарованих її партнерами, систем радянської доби та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби з загрозою.

Україна також закликала до нових систем озброєнь, зокрема до досконаліших систем протиповітряної оборони, нагадує видання.

Нагадаємо, раніше телеканал СNN повідомляв про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.

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ПВООлексій Резніков