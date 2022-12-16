Украина значительно повысила эффективность систем ПВО, - Резников

Он привел в пример предыдущий обстрел 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией.

По словам Резникова, Украина использовала комбинацию систем ПВО, подаренных ее партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой.

Украина также призывала к новым системам вооружений, в том числе к более совершенным системам противовоздушной обороны, напоминает издание.

Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.

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