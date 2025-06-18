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Україна не змушує вас здавати український паспорт: Стефанчук про множинне громадянство

Україна, Середа 18 червня 2025 08:36
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Україна не змушує вас здавати український паспорт: Стефанчук про множинне громадянство Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Закон про множинне громадянство, який цього тижня планує ухвалити Верховна Рада, має врегулювати відносити з українцями, що перебувають за кордоном.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Стефанчук, рамковий закон, який дає дуже потужний сигнал усім громадянам України, які зараз знаходяться за межами України: "Україна не відвертається від своїх громадян".

"Україна не змушує вас здавати український паспорт і брати інший, у відносинах з Україною ви назавжди будете громадянами України. І ми чекаємо вас після завершення цієї страшної війни", - сказав він.

Стефанчук повідомив про потребу в громадянах, щоб відбудувати Україну. "Для того, щоб Україна могла воскреснути після цієї страшної навали з боку Російської федерації. Тому що, на відміну від росіян, які сьогодні святкують один мільйон своїх вбитих, ранених, поранених і так далі, українці боряться і переживають за кожного громадянина України", - сказав він.

Спікер парламенту нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, "що ми ніколи не будемо своїх громадян як дрова в піч війни кидати".

"Це дуже правильно. Це інша філософія, розумієте? Це абсолютно інше ставлення до людини як найвищої соціальної цінності. І тому мені здається, що це те, що ще раз підкреслює, що ми з ними (росіянами, - ред.) різні. Ми знаходимося на різних краях цивілізаційної прірви", - додав він.

Закон про подвійне громадянство

Нагадаємо, Верховна Рада зараз розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського про подвійне громадянство. Кабмін надалі затвердить перелік країн, з якими дозволено множинне громадянство.

Восени 2021 року 48% українців узагалі не підтримували ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлювалися за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

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