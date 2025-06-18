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Украина не заставляет вас сдавать украинский паспорт: Стефанчук о множественном гражданстве

Украина, Среда 18 июня 2025 08:36
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Украина не заставляет вас сдавать украинский паспорт: Стефанчук о множественном гражданстве Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Закон о множественном гражданстве, который на этой неделе планирует принять Верховная Рада, должен урегулировать отношения с украинцами, находящимися за рубежом.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

Как отметил Стефанчук, рамочный закон, который дает очень мощный сигнал всем гражданам Украины, которые сейчас находятся за пределами Украины: "Украина не отворачивается от своих граждан".

"Украина не заставляет вас сдавать украинский паспорт и брать другой, в отношениях с Украиной вы навсегда будете гражданами Украины. И мы ждем вас после завершения этой страшной войны", - сказал он.

Стефанчук сообщил о потребности в гражданах, чтобы отстроить Украину. "Для того, чтобы Украина могла воскреснуть после этого страшного нашествия со стороны Российской федерации. Потому что, в отличие от россиян, которые сегодня празднуют один миллион своих убитых, раненых, раненых и так далее, украинцы борются и переживают за каждого гражданина Украины", - сказал он.

Спикер парламента напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, "что мы никогда не будем своих граждан как дрова в печь войны бросать".

"Это очень правильно. Это другая философия, понимаете? Это совершенно другое отношение к человеку как наивысшей социальной ценности. И поэтому мне кажется, что это то, что еще раз подчеркивает, что мы с ними (россиянами, - ред.) разные. Мы находимся на разных краях цивилизационной пропасти", - добавил он.

Закон о двойном гражданстве

Напомним, Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве. Кабмин в дальнейшем утвердит перечень стран, с которыми разрешено множественное гражданство.

Осенью 2021 года 48% украинцев вообще не поддерживали идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время 24% высказывались за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

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