Как украинцы относятся к двойному гражданству: данные опроса

Осенью 2021 года 48% украинцев вообще не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса:

11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО,

7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России;

почти 5% выступают за двойное гражданство лишь с бывшими республиками СССР.

Затруднились определиться с ответом 5% опрошенных.

Как отмечают социологи, данные исследования свидетельствуют, что в украинском обществе на сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства.

"Можно обоснованно предположить, что возражения против такой идеи вызваны российской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину", - говорится в комментарии.

Социологи отмечают, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре и если "двойное (множественное) гражданство будет касаться исключительно иностранных украинцев, в таком случае предложение президента будет одобрительно воспринято обществом".

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии по заказу Института центрально-европейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia. Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года среди 2023 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2.4%