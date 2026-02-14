Україна не зможе вступити в ЄС в 2027: єврокомісар назвала причину

Позиція Єврокомісії щодо термінів

Марта Кос наголосила, що нинішні правила вступу, які діють десятиліттями, не дозволяють реалізувати приєднання України у найближчі два роки. Водночас вона підкреслила необхідність пошуку нових рішень.

"На основі поточної методології розширення ЄС, вступ України в ЄС 1 січня 2027 року не є можливим. Але ми маємо знайти, як подолати розрив між процесом вступу, заснованим на досягненнях країн-кандидатів, та геополітичними викликами", - заявила Кос.

За її словами, питання виходить за межі звичайної процедури розширення.

"Йдеться про щось значно більше - про об'єднання Європи. Якщо все зробимо правильно, ми вперше зможемо отримати об'єднану Європу", - підкреслила вона.

"Великий вибух" та ризики для ЄС

Прем’єр-міністр Хорватії зазначив, що стандартний шлях потребує схвалення кожного кроку всіма країнами-членами, що є тривалим процесом. Проте ситуація може змінитися за наявності політичної волі.

"Швидкий підхід до вступу можливий - але це потребуватиме політичного рішення, щоб сказати: те, як ми робили раніше - це в минулому, що ми робимо зараз - це геополітичний підхід, "Великий вибух", - пояснив Пленкович.

Водночас він закликав до обережності, зважаючи на масштаби української економіки, зокрема аграрного сектору.

"Це можна зробити в креативний спосіб, але це надзвичайно складний та делікатний процес, який не варто сприймати як даність. Вступ України не має спричинити дисбаланси в Євросоюзі", - додав Пленкович.