Україна не зможе повернути всі захоплені РФ території, - глава Міноборони Італії
Україна не зможе відвоювати всі території, захоплені Росією з 2014 року, навіть за допомогою союзників.
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 ore.
"Сьогодні всі вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. Росія ніколи їх не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою", - сказав Крозетто.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і тим самим поставив себе в становище, коли він не може вести переговори.
Італійський міністр зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки.
"Тільки їм (українцям - ред.) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські - понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення", - підкреслив Крозетто.
Він також заявив, що Росія активно поширює пропаганду в європейських країнах. За словами глави Міноборони, Італія є головною країною Європи, яку Москва хоче дестабілізувати.
Територіальні вимоги Путіна
Нагадаємо, 19 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп нібито вимагав від президента України Володимира Зеленського погодитися на територіальні вимоги російського диктатора Володимира Путіна, інакше той нібито "знищить Україну".
Окрім того, під час спілкування з пресою Трамп дав зрозуміти, що Путін уже захопив певну частину території України, тому, мовляв, щось точно забере собі.
Американське видання The Washington Post писало, що під час телефонної розмови Путіна з Трампом російський диктатор натякнув нібито на готовність зупинити війну і вийти із Запорізької та Херсонської областей. Але в обмін він вимагає повний контроль над Донеччиною.