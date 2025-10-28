Україна не зможе повернути всі захоплені РФ території, - глава Міноборони Італії

Україна не зможе відвоювати всі території, захоплені Росією з 2014 року, навіть за допомогою союзників.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 ore .

"Сьогодні всі вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. Росія ніколи їх не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою", - сказав Крозетто.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і тим самим поставив себе в становище, коли він не може вести переговори.

Італійський міністр зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки.

"Тільки їм (українцям - ред.) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські - понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення", - підкреслив Крозетто.

Він також заявив, що Росія активно поширює пропаганду в європейських країнах. За словами глави Міноборони, Італія є головною країною Європи, яку Москва хоче дестабілізувати.