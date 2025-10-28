Украина не сможет вернуть все захваченные РФ территории, - глава Минобороны Италии

Украина не сможет отвоевать все территории, захваченные Россией с 2014 года, даже с помощью союзников.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 ore .

"Сегодня все считают невозможным отвоевать территории, потерянные Украиной в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия никогда их не уступит, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью", - сказал Крозетто.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не может отступить, в частности потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории "российскими" во всех смыслах, и тем самым поставил себя в положение, когда он не может вести переговоры.

Итальянский министр отметил, что не знает, готова ли Украина пойти на территориальные уступки.

"Только им (украинцам - ред.) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может усилиться. Украинские потери составляют 520 тысяч человек, а российские - более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет об этом представления", - подчеркнул Крозетто.

Он также заявил, что Россия активно распространяет пропаганду в европейских странах. По словам главы Минобороны, Италия является главной страной Европы, которую Москва хочет дестабилизировать.