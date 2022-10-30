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РФ пропонує 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши вчетверо більше, - Кулеба

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Київ, Неділя 30 жовтня 2022 00:04
РФ пропонує 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши вчетверо більше, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія піариться на голоді. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна, заблокувавши 2 млн тонн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Півмільйона тонн зерна Росія зможе доставити протягом наступних 4 місяців, зазначи міністр.

"Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого з України) протягом наступних 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Після цього Кулеба закликав світ вимагати від Росії припинити голодні ігри.

Детально про рішення росіян вийти із зернової угоди можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба Агропромышленный комплекс
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