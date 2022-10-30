РФ пропонує 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши вчетверо більше, - Кулеба
Росія піариться на голоді. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна, заблокувавши 2 млн тонн.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Півмільйона тонн зерна Росія зможе доставити протягом наступних 4 місяців, зазначи міністр.
"Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого з України) протягом наступних 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз", - написав Кулеба.
Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".
Після цього Кулеба закликав світ вимагати від Росії припинити голодні ігри.
Детально про рішення росіян вийти із зернової угоди можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.