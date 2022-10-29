Росія призупиняє участь у зерновій угоді
Росія вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ, яку наводить ТАСС.
"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору, російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - сказано у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.
Інформацію про призупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.
Реакція Офісу президента
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення росіян шантажем, який "є примітивним у всьому".
"Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах... Все надто просто і передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не доб'ються. І що їхній час добігає кінця", - підкреслив Єрмак.
Зазначимо, раніше росіяни вже неодноразово погрожували вийти з зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".
Нагадаємо, окупанти сьогодні заявили про нібито "атаку" БПЛА в Севастополі, при цьому звинувативши ЗСУ.
За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна.
При цьому українські військові поки не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але не виключають таку можливість.
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