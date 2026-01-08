Україна зміцнила Донбас: що відомо про нову систему оборони проти РФ

На сході України сформовано багаторівневу лінію оборони, яка має стримати подальше просування російських військ і захистити ще не окуповані міста Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Economist .

Українська армія за останні місяці значно посилила фортифікаційні рубежі на Донбасі. Йдеться не про розрізнені позиції, а про протяжну систему інженерних споруд, розраховану на відбиття масштабних наступальних дій.

Ці лінії вже називають ключовим фактором стримування ворога на одній із найскладніших ділянок фронту.

Багаторівнева оборона Донбасу

Як пише The Economist, українські війська звели оборонні лінії завширшки до 200 метрів.

Вони включають кілька поясів колючого і протипіхотного дроту, протитанкові рови глибиною близько двох метрів і завширшки до трьох метрів, а також насипи з вийнятого ґрунту.

В окремих місцях обладнано додаткові рови, бетонні "зуби дракона" і мінні поля.

"Викопана земля стала оборонним валом. Далі йде ще дріт, другий протитанковий рів і вал, а потім ще одна смуга дроту. У деяких місцях є третій рів, "зуби дракона" (танкові пастки з бетону) і міни. Лінії є частиною оборонного поясу Донбасу", - розповідають автори.

Роль дронів і поточні ризики

Командир батальйону безпілотників 44-ї механізованої бригади В'ячеслав Шутенко зазначив, що райони укріплень перебувають під постійним наглядом дронів, що значно ускладнює будь-які спроби прориву з боку РФ.

За його оцінкою, без подібних рубежів у 2022 році ситуація могла б розвиватися зовсім інакше, на користь України.

Фактор мирних переговорів

Водночас журналісти вказують, що доля цих укріплень багато в чому залежить від умов можливої мирної угоди. Москва наполягає на контролі над частиною Донецької області, яку не змогла захопити військовим шляхом.

В одному з обговорюваних сценаріїв регіон може отримати статус "нейтральної демілітаризованої буферної зони", а також "вільної економічної зони", параметрів якої не визначено наразі.

В Україні такі ідеї сприймають як ризик, здатний дозволити РФ обійти оборону. Попри укріплення, тиск на фронті зберігається: значну частину Покровська втрачено, а оборонні елементи вже з'являються на вулицях Костянтинівки.

У разі її падіння під загрозою опиняться Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. При цьому найближчі позиції противника розташовані всього за 17 км від Краматорська, який дедалі частіше піддається атакам дронів і ракет.