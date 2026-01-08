Украина укрепила Донбасс: что известно о новой системе обороны против РФ

На востоке Украины сформирована многоуровневая линия оборона, которая должна сдержать дальнейшее продвижение российских войск и защитить еще не оккупированные города Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Economist .

Украинская армия за последние месяцы значительно усилила фортификационные рубежи на Донбассе. Речь идет не о разрозненных позициях, а о протяженной системе инженерных сооружений, рассчитанной на отражение масштабных наступательных действий.

Эти линии уже называют ключевым фактором сдерживания врага на одном из самых сложных участков фронта.

Многоуровневая оборона Донбасса

Как пишет The Economist, украинские войска возвели оборонительные линии шириной до 200 метров.

Они включают несколько поясов колючей и противопехотной проволоки, противотанковые рвы глубиной около двух метров и шириной до трех метров, а также насыпи из вынутого грунта.

В отдельных местах оборудованы дополнительные рвы, бетонные "зубы дракона" и минные поля.

"Выкопанная земля стала оборонительным валом. Далее идет еще проволока, второй противотанковый ров и вал, а затем еще одна полоса проволоки. В некоторых местах есть третий ров, "зубы дракона" (танковые ловушки из бетона) и мины. Линии являются частью оборонительного пояса Донбасса", – рассказывают авторы.

Роль дронов и текущие риски

Командир батальона беспилотников 44-й механизированной бригады Вячеслав Шутенко отметил, что районы укреплений находятся под постоянным наблюдением дронов, что значительно усложняет любые попытки прорыва со стороны РФ.

По его оценке, без подобных рубежей в 2022 году ситуация могла бы развиваться совсем иначе, в пользу Украины.

Фактор мирных переговоров

В то же время журналисты указывают, что судьба этих укреплений во многом зависит от условий возможного мирного соглашения. Москва настаивает на контроле над частью Донецкой области, которую не смогла захватить военным путем.

В одном из обсуждаемых сценариев регион может получить статус "нейтральной демилитаризованной буферной зоны", а также "свободной экономической зоны", параметры которой не определены на данный момент.

В Украине такие идеи воспринимают как риск, способный позволить РФ обойти оборону. Несмотря на укрепления, давление на фронте сохраняется: значительная часть Покровска утрачена, а оборонительные элементы уже появляются на улицах Константиновки.

В случае ее падения под угрозой окажутся Дружковка, Краматорск и Славянск. При этом ближайшие позиции противника находятся всего в 17 км от Краматорска, который все чаще подвергается атакам дронов и ракет.