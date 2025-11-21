Україна змінила один із ключових пунктів "мирного плану" США, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal .

Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, ймовірно, для виявлення потенційної корупції.

Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прес-секретаря президента США Керолайн Лівітт, Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, уже схвалив "більшу частину плану" на переговорах.

Водночас, за даними WSJ, європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо завершення війни на альтернативних умовах і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який може бути більш вигідним для Києва. На момент публікації Київ поки не взяв на себе зобов’язань щодо участі у європейській ініціативі.