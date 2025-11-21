ua en ru
Україна змінила один із ключових пунктів "мирного плану" США, - WSJ

П'ятниця 21 листопада 2025 08:00
UA EN RU
Україна змінила один із ключових пунктів "мирного плану" США, - WSJ Ілюстративне фото: зустріч української та американської делегацій (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, ймовірно, для виявлення потенційної корупції.

Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прес-секретаря президента США Керолайн Лівітт, Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, уже схвалив "більшу частину плану" на переговорах.

Водночас, за даними WSJ, європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо завершення війни на альтернативних умовах і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який може бути більш вигідним для Києва. На момент публікації Київ поки не взяв на себе зобов’язань щодо участі у європейській ініціативі.

Що відомо про "мирний план" США

Так званий "мирний план" США щодо України - це дуже комплексний і суперечливий 28‑пунктний документ, який потенційно змушує Україну піти на суттєві поступки (військові, територіальні, політичні), але натомість пропонує гарантії безпеки та економічну підтримку.

В четвер, 20 листопада, президент Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з Дональдом Трампом.

При цьому він викликає критику як з боку аналітиків, так і політиків. Ще б пак, документ фактично передбачає суттєві поступки України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності армії і не тільки.

При цьому в Білому домі переконують, що США під час підготовки мирного плану рівною мірою взаємодіяли як з Україною, так і з Росією.

