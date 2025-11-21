Украина изменила один из ключевых пунктов "мирного плана" США, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal .

Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что по первоначальной формулировке плана предусматривалась проверка всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно, для выявления потенциальной коррупции.

Однако в новой редакции этого требования больше нет: вместо проверки предлагается, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".

Как пишет издание, американские чиновники заявили, что другие условия также будут тщательно согласовываться с Киевом. При этом, по словам пресс-секретаря президента США Кэролайн Ливитт, Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, уже одобрил "большую часть плана" на переговорах.

В то же время, по данным WSJ, европейские лидеры работают над собственным встречным предложением по завершению войны на альтернативных условиях и пытаются убедить Украину поддержать их план, который может быть более выгодным для Киева. На момент публикации Киев пока не взял на себя обязательств по участию в европейской инициативе.