Украина изменила один из ключевых пунктов "мирного плана" США, - WSJ
Украина внесла существенное изменение в один из ключевых пунктов мирного плана США, исключив проверку международной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что по первоначальной формулировке плана предусматривалась проверка всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно, для выявления потенциальной коррупции.
Однако в новой редакции этого требования больше нет: вместо проверки предлагается, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".
Как пишет издание, американские чиновники заявили, что другие условия также будут тщательно согласовываться с Киевом. При этом, по словам пресс-секретаря президента США Кэролайн Ливитт, Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, уже одобрил "большую часть плана" на переговорах.
В то же время, по данным WSJ, европейские лидеры работают над собственным встречным предложением по завершению войны на альтернативных условиях и пытаются убедить Украину поддержать их план, который может быть более выгодным для Киева. На момент публикации Киев пока не взял на себя обязательств по участию в европейской инициативе.
Что известно о "мирном плане" США
Так называемый "мирный план" США в отношении Украины - это очень комплексный и противоречивый 28-пунктный документ, который потенциально заставляет Украину пойти на существенные уступки (военные, территориальные, политические), но взамен предлагает гарантии безопасности и экономическую поддержку.
В четверг, 20 ноября, президент Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с Дональдом Трампом.
При этом он вызывает критику как со стороны аналитиков, так и политиков. Еще бы, документ фактически предусматривает существенные уступки Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности армии и не только.
При этом в Белом доме убеждают, что США при подготовке мирного плана в равной степени взаимодействовали как с Украиной, так и с Россией.