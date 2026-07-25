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Украина из США обсуждает ускорение поставок ракет для Patriot

17:45 25.07.2026 Сб
2 мин
Защиту от атак готовят заранее
aimg Сергей Козачук
Украина из США обсуждает ускорение поставок ракет для Patriot Фото: переговоры правительства с Raytheon в Украине (t.me/Koretskyi_official)
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Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет в комплексы Patriot и запуск совместного производства средств ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Детали переговоров и практические шаги

Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с временным исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой провел встречу с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

Основной темой обсуждений стало усиление украинского неба в преддверии осенне-зимнего периода и расширение возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский ОПК еще сильнее. Наша цель - не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные способности в глобальную систему безопасности", - отметил глава правительства.

Фото: переговоры правительства с Raytheon в Украине (t.me/Koretskyi_official)

Также во время встречи стороны сосредоточились на вопросе локализации производства вооружения на территории Украины.

"Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление Президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее", - подчеркнул Корецкий.

Усиление ПВО Patriot для Украины

Напомним, Украина активно ищет решения для расширения собственного оборонного потенциала и наращивания средств противовоздушной обороны.

В частности Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба и определил конкретные шаги, которые должны ускорить реализацию ключевых оборонных инициатив.

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