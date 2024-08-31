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Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024: одна з них історична

Фото: Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024 (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Україна здобула ще три медалі на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. Нагороди отримали настільні тенісисти та штовхальники ядра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова стали бронзовими призерами Ігор у Парижі у міксті парного турніру (клас XD17).

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал. 

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему. Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична. Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.

 

Українці на Паралімпіаді-2024

Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів, серед них 96 чоловіків та 44 жінки.

У перший день змагань українські спортсмени здобули чотири медалі - дві срібні та дві бронзові нагороди.

У другий день Паралімпіади українські спортсмени завоювали ще чотири медалі, включаючи перше "золото". Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце.

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Паралімпійські ігри 2024