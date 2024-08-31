Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024: одна з них історична

Настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова стали бронзовими призерами Ігор у Парижі у міксті парного турніру (клас XD17).

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему. Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична. Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.