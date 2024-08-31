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Украина завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2024: одна из них историческая

Фото: Украина получила еще три медали на Паралимпиаде-2024 (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Украина завоевала еще три медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Награды завоевали настольные теннисисты и толкатели ядра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева стали бронзовыми призерами Игр в Париже в парном турнире (класс XD17).

Украинские паралимпийцы гарантировали себе медаль во второй соревновательный день. Они одолели оппонентов из Бразилии и вышли в полуфинал.

Украинские паралимпийцы в полуфинале уступили китайскому тандему. Это девятая медаль для Украины на Паралимпиаде-2024 и одновременно историческая. Это первая в истории медаль Украины в миксте на Паралимпийских играх.

Еще две медали на Паралимпиаде-2024 завоевали украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк. Они получили "серебро" и "бронзу" в классе F12.

Пономаренко установил личный рекорд, толкнув ядро на 16.12 метра.

 

Украинцы на Паралимпиаде-2024

Украину на Паралимпийских играх-2024 представляют 140 спортсменов, в том числе 96 мужчин и 44 женщины.

В первый день соревнований украинские спортсмены завоевали четыре медали - две серебряные и две бронзовые награды.

Во второй день Паралимпиады украинские спортсмены завоевали еще четыре медали, включая первое "золото". Украина после второго дня соревнований поднялась в общем зачете на 13 место.

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Паралимпийские игры 2024