Україна здійснює серію "формувальних операцій", щоб обдурити росіян перед наступом, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання нагадує, що спочатку стався таємнича атака дрона по Кремлю. Далі відбулася операція "РДК" в Бєлгородській області, наслідки якої могли спонукати РФ перекинути свої війська з фронту в Україні до прикордонних регіонів. Після цього Україна здійснила атаку морських безпілотників на російський розвідувальний корабель у Чорному морі. А сьогодні вранці десятки безпілотників атакували Москву та область.

Зазначається, що напередодні довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ такі атаки є лише чотирма з дедалі сміливіших "формувальних операцій".

Від символічних ударів до більш стратегічно важливих атак, ці операції є частиною стандартної військової практики. Як кажуть чиновники з питань оборони та аналітики, їхня мета полягає в тому, щоб обдурити ворога та іншим чином "сформувати" поле бою перед великим наступом.

"Це операції української сірої зони, які вимагають від Росії витрат ресурсів - чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на спритність рук фокусника: вони обманюють глядача і привертають його увагу в іншому місці", - вважає Джон Спенсер, колишній майор армії США, який очолює дослідження міської війни в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.

Високопоставлений український чиновник, ім'я якого не називається, сказав, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. Так, моральний дух росіян зараз перебуває не на найвищому рівні.

В контексті прориву у Бєлгородській області колишній офіцер британської армії Майк Мартін зазначив, що "ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російської командної структури.

"Проблеми - наприклад, прорив лінії фронту - привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дію", - сказав він.

Представник української військової розвідки зазначив, що рейд та інші операції, які можуть відбуватися у майбутньому, мали на меті "завдати удару по моральному духу (росіян - ред.) і змусити їх передислокувати війська" вздовж кордону. Проте поки ознак цього не видно.

Тактика не нова

Подібну стратегію Україна успішно застосувала минулого літа. Тижнями країна обговорювала ідею південного контрнаступу. А коли російські війська рушили на південь в очікуванні цієї атаки, Київ розпочав бліцкриг на північ, який пробив зріджені російські лінії навколо Харкова.

Спенсер зазначив, що Україна використовує російський підхід проти Росії. Адже Москва наполегливо розпалює ймовірність того, що вона може розпочати атаку з території Білорусі.

"Якою б малоймовірною не була ця атака, сама її можливість змусила Україну розмістити війська поблизу, про всяк випадок. Українці зараз так само відволікають увагу Росії", - сказав він.

Високопоставлений західний чиновник зазначив, що українці досліджують та з'ясовують, які методи працюють, а які ні.

"Вся суть цього контрнаступу полягає в тому, що ні Росія, ні (західні союзники - ред.) не знають, коли воно справді почалося, і те, що ми бачимо зараз, полягає в тому, що вони змушують росіян продовжувати гадати", - сказав він.

Атака дронів на Москву та область

Сьогодні вранці дрони врізалися в будинки в Москві та Підмосков'ї. РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, три з яких потрапили по житлових будинках. При цьому в Міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.

Атака дронів на Кремль

В ніч на 3 травня у центрі Москви пролунали вибухи - російська влада заявила про атаку дронів на Кремль та традиційно звинуватила Україну. Росіяни стверджували, що ППО нібито збила безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.

Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території. Проте в розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.

Операція в Бєлгородській області

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції в прикордонних районах Бєлгородської області.

В ГУР повідомляли, що через неї російська влада не контролювала частина населених пунктів в області

Атака на російський корабель "Іван Хурс"

24 травня російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який нібито охороняв газові трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік", зазнав атаки дронів. Це підтвердили у Міністерствах оборони України та Росії.